V nedeljo so bile na Poljskem najbolj množične demonstracije po padcu komunizma. Pohod po ulicah Varšave je velik uspeh za Donalda Tuska, celotno demokratično opozicijo in nevladne organizacije, ki nasprotujejo avtoritarnemu režimu stranke PiS. Opozicija je s protestom odprla volilno kampanjo pred jesenskimi volitvami, najpomembnejšimi volitvami letos v Evropi.

Po navedbah organizatorjev se je shoda udeležilo pol milijona ljudi. Mogoče je številka pretirana, vendar jih je demonstriralo več sto tisoč, prišli so iz vse države in zapolnili avenije in trge, po prestolnici se je vila kilometer in pol dolga reka ljudi. Na posnetkih je bilo videti nepregledne množice in plapolanje poljskih in evropskih zastav, vzdolž celotne trase demonstracij so bili postavljeni odri in na njih izobešeni zvočniki za prenos govorov. Pred Kraljevim gradom je bil podij, s katerega je govoril nekdanji premier in predsednik evropskega sveta Donald Tusk.

Vodja opozicijske Civilne platforme je glavni politični nasprotnik ustanovitelja in voditelja stranke Zakon in pravičnost Jarosława Kaczyńskega, njegov najljubši sovražnik. Štiri mesece pred parlamentarnimi volitvami se v nacionalkonservativnem taboru povečuje nervoza, radikalno desna stranka je še vedno prvouvrščena, vendar ji podpora nekoliko upada. Pozivu liberalca Tuska, sklicatelja protivladnih demonstracij, se je pridružilo več strank, prišel je tudi belolasi Lech Wałęsa, Nobelov nagrajenec za mir in bivši vodja sindikata Solidarnost, oblečen v majico z napisom Konstytucja – Ustava.

Datum »vélikega pohoda za demokracijo«, potekal je tudi v Krakovu, Szczécinu in drugih velikih mestih, je bil simbolen. Četrti junij je zgodovinski dan za Poljsko. Pred štiriintridesetimi leti, 1989., je Wałęsova Solidarnost na prvih deloma svobodnih volitvah v takratnem vzhodnem bloku dosegla prvo zmago nad režimom ­– uspeh demokratičnega gibanja in sindikata je napovedal tudi konec komunistične vladavine.

Tokratno protivladno zborovanje je poskušalo obnoviti zapuščino ideje, ki je vodila boj proti komunizmu pred več desetletji. Poljska je ponovno na razpotju: ena pot, z današnjo demokratično opozicijo, vodi nazaj v liberalno demokracijo, druga, z vladajočo ultrakonservativno garnituro, utrjuje nacionalizem in avtoritarizem.

O tem je na odprtem odru govoril Tusk, ki je vladajočo stranko obtožil, da je usmerila Poljsko proč od demokracije in Evrope, in primerjal prihajajoče volitve z zgodovinskimi, ki so bile prva demokratična izbira po letu 1945. Geslo Solidarnosti je bilo, da »ne bomo razdeljeni ali uničeni«, je povedal pretendent za oblast in rekel, da je bilo »veliko upanje« nekdanjih in sedanjih sovražnikov demokracije »naš brezup, njihova moč je bila naša nemoč«. »To je zdaj minilo.« »Danes smo tukaj, da bi vsa Poljska, vsa Evropa in ves svet videli, kako močni smo, koliko nas je pripravljenih boriti se za svobodo in demokracijo, kot smo se pred tridesetimi, štiridesetimi leti.«

Državljanke in državljani z zastavicami, tudi mavričnimi, s transparenti ali sladoledom v rokah in otroki na ramenih, ki na sončen zgodnjepoletni dan korakajo po središču Varšave, so morali biti travmatičen prizor za konservativno oblast.

Opozicijo je dodatno spodbodel zakon o ustanovitvi preiskovalne komisije, ki naj bi se ukvarjala z ruskim vmešavanjem na Poljskem v obdobju preteklih administracij in ga je podpisal predsednik Andrzej Duda. Posebna državna komisija z velikimi pooblastili bi preiskovala nejasno opredeljen »ruski vpliv« in bi posameznikom lahko odvzela pravico do izvolitve na javno funkcijo brez možnosti sodne revizije. Zakon je protiustaven, ugotavlja stroka.

Vladajoča stranka hoče diskreditirati opozicijo. Kritiki na Poljskem so zakon označili za »Lex Tusk«, govorijo o »lovu na čarovnice«, evropska komisija in ameriška vlada sta načrt takoj obsodili, o njem je razpravljal evropski parlament. Zakon sega onkraj vseh rdečih črt in je vrhunec avtoritarnega sistema, ki ga je garnitura Kaczyńskega razvijala minulih osem let. Kvazisodna pooblastila spominjajo na stalinistične metode.

Ohlapne formulacije dopuščajo zlorabe, komisija lahko pozove kogar koli in nazadnje političnega nasprotnika ožigosa za »ruskega agenta«, ga izključi iz opravljanja politične funkcije za do deset let. Svoje zaključke bo komisija predstavila sredi septembra, samo nekaj tednov pred volitvami, ki bodo med oktobrom in 11. novembrom.

Vladajoča stranka, ki tekmece pogosto označuje za komuniste in ruske agente, pred parlamentarnimi volitvami išče načine, kako bo diskvalificirala Donalda Tuska. Zakon je uperjen proti bivšemu premieru, ki je vodil poljsko vlado med letoma 2007 in 2014, poslanci PiS njegovo stranko zmerjajo s »kolaboranti Nemčije« in ga obtožujejo proruske usmerjenosti. Očitajo mu, da je potisnil Poljsko v nevarno odvisnost od ruskih fosilnih goriv ter ni bil dovolj odločen pri blokiranju nemško-ruskega projekta Severni tok. Prizadevajo si preprečiti njegovo kandidaturo.

Politična govorica v globoko razdeljeni državi se bo v mesecih pred volitvami stopnjevala. Kaczyński se ne zna in ne more upreti skušnjavam ideoloških delitev in polarizacije, čistkam in avtoritarnosti. Čeprav je konservativno zavezništvo še zmeraj v prednosti, najbrž ne bo zbralo dovolj glasov, da bi lahko samo oblikovalo vlado, podobno tudi ne Civilna platforma. Izid bo odvisen od rezultata manjših strank, od tega, kdo bo sposoben sestaviti koalicijo, pri čemer bo PiS težko našel koalicijskega partnerja.

Tusk se je pred dvema letoma vrnil v Varšavo odločen, da bo državo preusmeril na proevropsko pot. Dolgoletni premier velja za uspešnega politika demokratične Poljske, iz nje je naredil spodobno državo. Čeprav je bledikava pojava, nima karizme in ni posebno priljubljen, je ob popularnem županu prestolnice Rafału Trzaskowskem edina figura, ki jo opozicija ima. Letošnje volitve za Poljsko postavljajo na kocko vse. ●