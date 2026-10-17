Dopustili smo, da je barbarstvu uspelo zavladati (v enem samem mesecu)

Knjiga je napisana kot dnevnik. Začne se z znamenitim novinarskim plesom 28. januarja 1933 in konča v sredo, 15. marca, ko do zob oborožena nacistična policija in rjavosrajčniki obkolijo stanovanjske bloke na Lubenheimer Platzu v Berlinu, v katerih živijo gledališčniki in pisatelji. Ta umetniška kolonija je slovela tudi po tem, da je bila »rdeča« in solidarna. Policija je tistega dne pripeljala gasilske avtomobile z visokimi lestvami, da so lahko v stanovanja vdirali tudi skozi okna. Aretirali so vsakega, pri katerem so našli sporne knjige, komunistične letake, zastave in časopise. Potem so jih natlačili v odprte kamione, kjer so jih napadli še mimoidoči in jih pljuvali in pretepali. Policija se ob tem ni zganila.