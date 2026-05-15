Dragi državljani, omrežnina se bo morala podražiti – kdo drug bo vse to plačal?

Zeleni prehod – ne glede na to, ali govorimo o Sloveniji, Španiji ali ZDA – bo obstal ali padel na vzdržnosti omrežja. Čeprav ljudje ob tej besedni zvezi instinktivno pomislimo na sončne elektrarne ali na vetrna polja, je za uspešen zeleni prehod veliko pomembnejše zmogljivo in sodobno elektroenergetsko omrežje. Toda vreča denarja, iz katere se financirajo novogradnje in posodobitve elektroenergetskega omrežja, se prazni. Napočil je čas, da se iskreno pogovorimo o tem, kakšen družbeni razvoj si želimo, in sklenemo družbeni dogovor o tem, ali smo ta razvoj s povišanimi prispevki pripravljeni tudi plačati. Kajti bojim se, da je edina druga možnost ta, da se sprijaznimo z razvojno stagnacijo. Z odmikom od nujnih investicij v omrežje, od investicij, ki omogočajo zeleni ...