Drobceni skupki nevronov, zmožni sporazumevanja in učenja

V Umetnostni galeriji Zahodne Avstralije (AGWA) v Perthu je bil od pomladi do jeseni letos razstavljen zvočno-vizualni projekt Revivification (Oživitev), ki je sprožil močne mednarodne odzive. Temačen galerijski prostor so obdajale velike, ročno izdelane, ukrivljene medeninaste plošče, iz katerih se je širila zvočnost. Toda njen izvor ni bil v samih ploščah, temveč v nežno osvetljenem medeninastem podstavku sredi prostora. Na njem se je pod povečevalnim steklom na mikroelektrodnem polju razraščal nekaj milimetrov velik organoid – skupek živih nevronskih celic, vzgojenih iz belih krvničk ameriškega skladatelja Alvina Lucierja, enega ključnih ustvarjalcev eksperimentalne glasbe, ki je leta 2021 umrl v devetdesetem letu starosti. Ta živi nevronski element je v realnem času prek elektromehanskih kladiv, skritih v medeninastih ploščah, ustvarjal zvočnost, ki se je v galeriji povezovala v ambientalno kompozicijo.

Revivification je umetnik Guy Ben-Ary zasnoval s sodelavci na pobudo samega Lucierja, ki je pred smrtjo daroval svoje levkocite z namenom, da jih z biotehnološkimi postopki pretvorijo v inducirane pluripotentne matične celice in nato v tridimenzionalni možganski organoid ter ga vključijo v umetniško delo. Projekt, umeščen na presečišče bioarta, eksperimentalne glasbe in biotehnologije, načenja vrsto vprašanj o ustvarjalnosti onkraj človeškega subjekta: kdo je avtor glasbe v tem projektu? Mar Lucierjev genij, ki prek svojega organoida komponira iz onstranstva – če ne celo iz groba? Ali gre sploh za glasbeno ustvarjalnost ali pa je zvočnost zgolj učinek fizioloških procesov brez estetske intence?