Družbe Zahoda gnijejo in propadajo

Propadajo že dolgo, a smo to zdaj končno tudi opazili. In naš svet je nenadoma postal grozen. Skrajni čas je, da se začnemo zelo resno spraševati o vseh že prisotnih normalnih, pozitivnih potencialih naših visokoproduktivnih družb.

Zahodni svet je že desetletja v globoki krizi. (Obravnavamo samo »razvite države«, saj je drugje še precej drugače.) Krize te vrste so sestavni del kapitalističnega razvoja. Zadnja prejšnja je zajela Zahod pred sto leti in porodila tedanji evropski fašizem. Kljub podobnostim pa je sedanja tudi prav posebna. Traja, kjer traja najdlje (v ZDA in Veliki Britaniji), že več kot petdeset let in se še kar naprej samo poglablja. Ogrožene stare elite se ji upirajo z zgolj brezupnim, a zato toliko bolj grobim kriznim menedžmentom, ki mu rečemo neoliberalizem. Ne smemo nasesti videzu: neoliberalizem ni izraz moči, je izraz krize, stiske in strahu. Ne moreš razumeti ameriških republikancev in ameriškega fašizma, če ne razumeš tega.