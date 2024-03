Družbena omrežja in razpadanje javne sfere

V nadaljevanju preberite:

Za začetek velja poudariti, da smo z družbenimi omrežji dobili medij, ki je vsaj načelno realiziral demokratični komunikacijski ideal: na teh omrežjih hitro in učinkovito delimo svoja mnenja, ideje, stališča in podobno, pri čemer nas omejuje zgolj nekaj preprostih načel splošne komunikacijske korektnosti, na primer da ne smemo (vsaj ne neposredno) spodbujati sovraštva, deliti podob nasilja ali golote in podobno. To verjetno ni nepomemben dosežek. Ampak če se ozremo po družbenih omrežjih v praksi, bomo hitro opazili celo vrsto zapletov. In to tudi v primeru, če zanemarimo očitno dejstvo, da ljudje družbena omrežja običajno bolj kot za racionalno razpravo uporabljamo za konstrukcijo individualnega glamurja ali promocijo lastnih biznisov. Tudi za bolj vsebinske objave se namreč zdi, da k razvoju konstruktivne javne razprave ne prispevajo veliko, in to v vsaj nekaj pogledih.