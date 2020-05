FOTO:Družbeni sistem, ki ga imamo za edinega možnega, se v hipu razblini v nič

Daniel Pinchbeck je odraščal v New Yorku, ob materi novinarki, urednici in pisateljici Joyce Johnson, nekdanjem dekletu Jacka Kerouaca (o njunem razmerju je napisala nagrajevane spomine z naslovom Minor Characters), in očetu, slikarju Petru Pinchbecku. Allen Ginsberg je bil njegova varuška. Daniel Pinchbeck, junija bo dopolnil 54 let, je književnost študiral na Wesleyanu v Connecticutu.Po vrnitvi na Manhattan je skupaj s Thomasom Bellerjem in Robertom Binghamom ustanovil literarni časopis Open City in objavljal članke ter eseje v New York Timesu, revijah Esquire, Rolling Stone in ArtForum. »Pisali smo in se zabavali, kokain in ...