Družina, ki je osvojila svet: kako sta starša Prevc vzgojila olimpijske šampione

Olimpijske igre so vedno poligon posebnih zgodb. Daleč naokoli, tudi tja, kjer sploh ni snega, je poletela zgodba o družini Prevc. O skakalki Niki ter skakalcih Petru, Cenetu in Domnu. Štiričlanski sestrsko-bratski zasedbi, ki je osvojila olimpijsko kolajno.

V resnici bi lahko vse to napisali že pred meseci. Nika in Domen, torej edina skakalca iz družine Prevc, ki pred letošnjimi igrami še nista imele kolajne, sta namreč že vso sezono razred zase. Nika ima v skupnem seštevku 486 točk prednosti, Domen 625. Kdor se le malo spozna na skoke in delitve točk na posamezni tekmi, ve, da je prednost gromozanska. Sploh ker smo že globoko v drugem delu sezone. Vsi tekmeci na olimpijskih igrah zato pogledujejo proti Niki in Domnu in čakajo, koliko možnosti bosta sploh dopustila komu drugemu. Na mali skakalnici sta, na veliki ...

V družini je skupno pet otrok. Peter je letnik 1992, Cene 1996, Domen 1999, Nika 2005 in Ema (edina, ki ni skakalka) 2009. Med najstarejšim in najmlajšo je kar 17 let razlike.