Družinski spomini?Prava anarhija!

V intervjuju preberite:

Kolovratiti okrog novic, preiskovati zgodbe, med domačini poizvedovati o njih, izvohati prave dogodke in kraje, se ob njih ustaviti, poglobiti,«pravi Nicolò Giraldi. Ob stoti obletnici začetka prve vojne se je odločil iz Londona vrniti domov peš po frontnih poteh. Kdor hodi, mu zrastejo ušesa, dodaja.

Kje začeti? Pri šalah, ki tule govorijo po pravici, kdaj nas vračajo nazaj, drugič pomagajo naprej. Živimo v zagamanem mestu šal …

Zapleteno je, mukotrpno živeti v kraju z dušo, ki ob sobivanju in skupni rabi kulturnih sestavin zatopljeno, nevidno in zamolčano podžiga plamene napetosti, ki jih politiki različnega porekla izpirajo z usmiljenja vrednimi izjavami. Takšni pač smo, demokristjanski, skrivamo se za politično korektnostjo. A šale s svojo resnico ostajajo, tiste o Slovencih, Kraševcih, istrskih ezulih, danes pa azilantih, Pakistancih, Afganistancih in Bengalcih.