Država. Izvotljena beseda, prazni označevalec, namenjen izkoriščanju

»Če je država algoritem nadzora, ali lahko gledališče vzpostavi njeno poetično protidržavo? Lahko gledališče vzpostavi drugačno obliko suverenosti – začasno, krhko, fluidno in morda prav zato absolutno? Kako misliti državo v času, ko smo postali državljani globalne države, države potrošnje in izkoriščanja? Država je stroj. Država se izpisuje s telesi tistih, ki jo naseljujejo, pa tudi tistih, ki iz nje bežijo ali v njej ne najdejo svoje identitete. Fikcija, za katero se lahko odločimo, da vanjo verjamemo ali ne, ampak nenehno jo vzpostavljamo in nenehno nas opredeljuje,« pravi režiser Jan Krmelj.

Predstava Država, ki jo je režiral Jan Krmelj, bo 27. septembra premierno uprizorjena v Cankarjevem domu. V prihodnjih mesecih je pred njim še projekt Orfej in Evridika in nazadnje v mariborskem gledališču Rihard III. Pogovarjala sva se o pomenu teatra danes, predvsem o tem, kako lahko opolnomoči resničnost: ideje, ki jih združuje, ostanejo odtisnjene v nas. »Zasijejo in izginejo, kot vešča, ki se zaletava v žarnico. Odtisnejo se na tkivo resničnosti.«