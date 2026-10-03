Država nogometa, sambe in športnih stav pred predsedniškimi volitvami

Četrtega oktobra letos bo v največji južnoameriški državi potekal prvi krog predsedniških volitev, na katerih se bosta skupaj z enajstimi kandidati, med njimi sta tudi dve ženski, pomerila sedanji 80-letni predsednik Inacio Lula da Silva in 45-letni izzivalec, senator Flavio Bolsonaro.

Senator Flavio Bolsonaro, izzivalec sedanjega brazilskega predsednika Lule, je najstarejši sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, ki 27-letno zaporno kazen zaradi protidržavnih dejanj prestaja v hišnem priporu, ker je bolan. Zadnje ankete javnega mnenja v prvem krogu napovedujejo prednost sedanjemu predsedniku Luli, medtem ko naj bi bil izid v drugem krogu tako zelo tesen, da ni mogoče z gotovostjo napovedati zmagovalca. Če ne bo slavil sedanji predsednik Lula da Silva, se bo južnoameriški kontinent skupaj z Brazilijo prevesil na stran neoliberalnega in bolj ali manj avtoritarnega desnega populizma.