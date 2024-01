Država, v kateri prebivalci niso zadovoljni, je slaba država

V nadaljevanju preberite:

Na mednarodni konferenci z naslovom Med substanco in subjektom: Spinoza v Heglovi misli, ki so jo jeseni lani v Ljubljani organizirali Univerza v Ljubljani, Univerza v Padovi in mednarodna mreža Relevantnost Hegla, je predaval tudi eden najbolj cenjenih interpretov Hegla, britanski filozof Stephen Houlgate. Izkazal se je za izjemno prijetnega sogovorca, ki zna zahtevno vsebino podajati karseda razumljivo.