Državljan Miha Brejc

Slabih 35 let bo od tedaj. Miha Brejc, direktor varnostno-informativne službe, predhodnice današnje Sove, je privolil v intervju. Osamosvojitvena vojna je bila za njim, na obzorju so bili novi problemi. Četudi je vodil državno obveščevalno in varnostno agencijo, ki je nasledila službo državne varnosti, se mu je zdelo, da je primerno, če spregovori v javnosti. V tistem »vmesnem času« – Vmesni čas je tudi naslov Brejčeve knjige iz leta 1994 – nekako ni bilo jasno, ali je primerno, da prvi obveščevalec države nastopi v javnosti. Vprašal sem ga, ali bi ga začudilo, če bi v arhivih službe državne varnosti, institucije na slabem glasu, našel podatek, da je bil leta 1982 tudi on, torej Miha Brejc, med podpisniki peticije proti uvedbi t. i. usmerjenega izobraževanja. Za trenutek se je zdrznil, ...