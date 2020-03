Državni proračun ni samopostrežna trgovina

Glede na dejstvo, da je približno 95 odstotkov državnega proračuna namenjenega financiranju zakonskih ali drugačnih »fiksnih« obveznosti, je manevrskega prostora v sistemu s togim fiskalnim pravilom izredno malo. Po ukrepih pretekle koalicije, izpostavljenih v nadaljevanju, ga je še manj – in to zdaj, ko bomo za odpravo posledic pandemije potrebovali obsežen fiskalni prostor.V direktoratu za proračun na ministrstvu za finance sem kot direktorica začela delati novembra 2013, takoj po tem, ko je državni zbor potrdil proračuna za leti 2014 in 2015. Po manj kot letu uvajanja, v katerem sta se s proračunskega vidika udejanjili dve ...