Duh Alice Weidel že leta vlada Sloveniji

Alice Weidel je s svojo mladostjo, zagonom in videzom skoraj ideal »nemškega dekleta«. Hči staršev delavskega razreda se je izobrazila v ekonomistko in pred vstopom v politiko je kariero gradila v finančnem svetu, med drugim kot analitičarka ene največjih investicijskih bank na svetu Goldman Sachs. Njen ded, ki je umrl, ko je bila stara šest let, je bil med drugo svetovno vojno pomemben nacistični sodnik. Zaradi vsega tega verjetno niti ne čudi, da se je visokorasla svetlolasa Nemka povzpela v vrh AfD. Stranka, ki je najbolj popularna v revnejšem vzhodnem delu Nemčije, zagovarja tradicionalne nemške vrednote, nacionalno suverenost, tradicionalno družino, protimigracijsko politiko, kulturni konservativizem in je skeptična do zelene politike, želi pa tudi ukiniti evro in postaja vse bolj ...