Dunaj je bil največja zibelka idej, ki so spremenile sodobni svet

V nadaljevanju preberite:

Richard Cockett, zgodovinar, novinar in urednik, je avtor knjige Dunaj: kako je mesto idej ustvarilo moderni svet (Vienna: How the City of Ideas Created the Modern World, 2023, Yale University Press). Seveda o Dunaju na prelomu 19. in 20. stoletja že obstajajo dobre knjige, kot je na primer Fin-de-Siècle Vienna, objavljena leta 1980, katere avtor je zgodovinar in profesor na univerzi Princeton Carl E. Schorske (1915–2015).

Cockett se ni ukvarjal le s cesarskim Dunajem in se ni ustavil na koncu leta 1918, ko je Avstro-Ogrska razpadla in je Dunaj postal prestolnica nove, majhne, ​​osiromašene Republike Avstrije. Nedolgo zatem, od začetka leta 1922, je to mesto postalo avstrijska dežela, ko se je izdvojilo iz Spodnje Avstrije. Potem so, do leta 1934, na Dunaju vladali socialisti, katerih uresničene ideje o socialnih stanovanjih, zdravstveni in psihološki oskrbi za široke sloje prebivalstva, vključno z najrevnejšimi, so imele tudi svetovni odmev in vpliv.