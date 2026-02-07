Duša na pragu tehnološke singularnosti: Božje orodje, a brez modrosti za uporabo

Zdi se, da svet, v katerem živimo, samega sebe več ne razume. Izgubil je stik s svojo notranjostjo, zato je trenutno v stanju akutne psihoze. Živimo v civilizaciji, ki vso pozornost namenja kapitalu in tehnologiji, popolnoma pa je zanemarila duhovnost in dušo.

V resnici se še zmeraj vedemo po starodavnih arhetipskih vzorcih, kot so boj za prevlado, kult osebnosti in iskanje odrešenika, hkrati pa se prepričujemo, da smo premišljeni, moderni in napredni. Ta razkorak se nezadržno veča. Bližamo se blisku tehnološke singularnosti. Gre za skok pri razvoju umetne superinteligence (ASI), po katerem človeški razum ne bo več mogel predvideti in spreminjati razvoja dogodkov.

Zdi se, da si tudi pred tem zatiskamo oči. Ne upamo si niti pomisliti, da bo silicijeva skrivnost morda postala naše novo božanstvo. Tako je verjetno zato, ker smo stara božanstva ubili, prostor zanje v naši psihi pa je ostal prazen. Prepričanje, da smo racionalna bitja, je morda največja slepota našega časa. Zanemarjanje dejstva, da je človeška psiha naravno religiozna, ne le v smislu iskanja vere, temveč tudi iskanja transcendence in sploh nečesa, kar nas presega, je vsekakor zelo nevarno. Razkorak med tehnološko močjo in psihološko nezrelostjo človeštva se veča, ne da bi se tega sploh zavedali.