Dva avtobusa, dvajset specialcev in olimpijski ogenj

Napoved poslanca iz Gorenje vasi, ki leži ob Poljanski Sori, je bila odkrita: »Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in 20 policijskimi specialci.« Tisti, ki so v tej državi ilegalno, bodo pač morali oditi nazaj, je pribil 36-letni poslanec.

Pred slabim desetletjem je osebnost, ki prav tako prihaja iz porečja Sore, a iz Dolenje vasi, z bregov Selške Sore, o beguncih in migrantih razmišljala drugače: »Že kar nekaj časa so vojne razmere na Bližnjem vzhodu in begunska kriza vodilne teme v svetu. Večkrat se zavem, kakšni neotesanci smo ljudje, da dopustimo tako okrutno dogajanje. Sprašujem se, zakaj imamo tak odnos do beguncev, saj so tako kot mi samo ljudje. Tudi begunci bi radi živeli umirjeno družinsko življenje, a se po svetu zaradi pohlepa kapitala dogaja marsikaj.« Gorenja vas in Dolenja vas. Poslanec in športnik ...