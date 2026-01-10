Dva meseca pred volitvami bi prepovedal vlaganje zakonov

Ta teden je prestop poslanca Mateja Tašnerja Vatovca pretresel slovensko politiko. Z ministrom Hanom smo se pogovarjali o njegovem pogledu na povezovanje razdrobljenega levega političnega pola, minimalno plačo, delitev dobička, o reševanju Revoza, vabljenju investicij in pogledu na uspehe slovenskega športa.

Kaj napovedujete za leto, ki se je začelo?

To leto je specifično, saj je leto kar dvojih volitev, marca državnozborskih, jeseni še lokalnih. Če kaj, zaupam ljudem: ti bodo politiki povedali, kakšno Slovenijo si želijo za naslednja štiri leta. Kakšno gospodarstvo, kakšno socialno državo, kakšen odnos do dela in delavcev, pa do znanja in razvoja.

Kot minister za gospodarstvo vidim svojo odgovornost predvsem v tem, da do konca mandata na ministrstvu naredimo še vse, kar je pomembno za to, da obdržimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, da ohranimo delovna mesta in še naprej odpiramo prostor novim investicijam. Za razpravo pred volitvami pa si želim, da bo predvsem poštena in realna v smislu, kako ustvarjati novo dodano vrednost, kako nagraditi delo; pod črto: kako ljudem zagotoviti, da bodo živeli bolje. To so zame ključna vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati, ampak ne s populizmi in všečnimi floskulami, temveč z realno oceno.