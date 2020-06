FOTO:Džez je še vedno dobro sredstvo za boj proti rasizmu

Džez je še vedno dobro sredstvo za boj proti rasizmu

Edin Zubčević, sokurator Jazz festivala Ljubljana, ne samo o glasbi, ampak tudi o življenju v Sarajevu, o perfekcionizmu in idealizmu ter o Franku Zappi, seveda.

Edin Zubčević je ustanovitelj in direktor Jazz Festa Sarajevo, ustanovitelj spletne platforme Nomad.ba, glasbeni producent in še marsikaj. Filozof in novinar, predvsem to prvo. Je tudi sokurator Jazz festivala Ljubljana. FOTO: Almin Zrno