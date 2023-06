Eden od ciljev je, da Slovenija dobi mesto v MOK

V pogovoru s Franjem Bobincem lahko preberete:

V zgodovino se bo vpisal kot tretji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, krovne hiše slovenskega športa. V mladosti je veljal za enega najbolj nadarjenih glasbenikov in pevcev, kasneje pa zgradil uspešno kariero v gospodarstvu in športu. Lani decembra je bil izvoljen za predsednika OKS. V prvem intervjuju po odmevni zmagi je odgovarjal preudarno, odločno, konkretno in gosposko.