Edino, kar me zanima, je ljubezen

Kaj bi svetovali mlademu moškemu? ga vpraša novinar. »Mlad moški se mora čim prej osamosvojiti. Dobro je tudi, da se čim več druži s starejšimi in pametnimi možmi in da v tej družbi počasi dojame, kaj je izkušnja, moškost. Če hočejo fantje snemati filme ali popravljati avte, morajo v žarišče dogajanja – k najboljšemu režiserju ali k najboljšemu mehaniku –, k mojstru, nekam, kjer jim je neprijetno, kjer jih je strah, in se tam dokazati. V življenju se je treba dokazati. Začeti moraš, ko si še mlad, in nikoli ti ne bo žal.«