Efekt Marthe Mitchell

Martha je imela prav. Martha was right. Napis iz belih krizantem, ki ga je na njenem grobu sestavil neznani oboževalec, domnevno admiral iz Kalifornije, je v nekaj besedah povzel bistvo njenega življenja. Martha Mitchell, ki je bila v letih pred prezgodnjo smrtjo slavnejša od Henryja Kissingerja in vsaj tako znana kot Jackie Kennedy Onassis, je res imela prav. Brez nje se afera Watergate ne bi razpletla tako, kot se je. Bila je prva, ki je javno zahtevala odstop predsednika Richarda Nixona in posredno spravila za zapahe vse, ki so bili vpleteni v afero. Tudi moža Johna Mitchella.

Ker je preveč govorila, jo je mož odpeljal na »počitnice« v Newport Beach v Kaliforniji in jo tam zaprl v hotel. Kot nekakšno talko. Varoval jo je nekdanji agent FBI Steve King. Skrbel je, da Martha ne bi znova prišla v stik z novinarji. Pogosto tudi na zelo grob način. V hotel so jo zaprli, da bi jo utišali in da bi nehala govoriti o Watergatu. To so kasneje potrdili tudi nekateri moževi sodelavci. Martho pa so medtem razglasili za mentalno bolno.