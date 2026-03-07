Ekonomija v senci vojne in volitev: kako globalni šoki krojijo našo denarnico

Ekonomija je pomembna, a ko mednarodni red razpada v geopolitičnih pretresih in vojnah, stopa v ospredje tudi varnost in življenje v varni in solidarni državi.

Ameriško-izraelski napad na Iran, ki ima znaten potencial, da prerase v dolgotrajno konfliktno žarišče, lahko postane velik dodaten izziv za naš življenjski standard, javne finance in prihodnjo vlado, kakršnakoli že bo. FOTO: Fadel Senna/AFP

»It's the economy, stupid, za gospodarstvo gre, bedak,« je znamenita fraza Jamesa Carvilla, političnega svetovalca nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona. Izvirna predvolilna domislica, ki je ciljala na visoko brezposelnost in kilavo rast pod vladavino tekmeca Busha starejšega, je opozarjala, da so gospodarske razmere v državi za ameriške volivce prvorazredna predvolilna tema. Tak pristop se je izkazal za uspešnega; novembra 1992 je tedaj 46-letni demokrat gladko dobil predsedniške volitve. Ko vojna preusmeri pozornost od škandalov Velja omeniti še širši kontekst: dogajalo se je v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bila prihodnost sveta po padcu berlinskega zida videti razmeroma stabilna in predvidljiva. Nekako v skladu s tedanjo tezo ameriškega politologa Francisa ...