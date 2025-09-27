Ekonomist, ki gradi poslovni sistem iz čevapčičev

V nadaljevanju preberite:

Kako to, da se mu to ni zdelo premalo? V Slovenijo se je vrnil po študiju v tujini, z diplomo iz menedžmenta na univerzi London School of Economics ter magisterijem s področja financ z univerze Cambridge.

Starša sta prišla v Maribor med vojno, leta 1992, in morala tu izumiti način, kako se bosta prebila. Z nekaj izkušnjami v gostinstvu sta odprla picerijo, nato restavracijo z balkansko hrano. Sin, ki se je rodil že v Sloveniji, je bil zagnan učenec II. gimnazije Maribor; maturiral je leta 2015 in nato pet let preživel v Veliki Britaniji.

Glede na to, kako sta starša gradila svojo novo eksistenco, marsikdo lahko razume, da sta sprva pisano pogledala, ko je sin povedal, da se bo vrnil v domačo restavracijo. A kot kaže, je posel pač posel: v petih letih je Aljoša Marković dvema lokaloma dodal še dva in podjetje razširil tako, da se uvršča med največjih pet v gostinski branži v Sloveniji, dvignil promet z milijona evrov na osem, kadrovsko okrepil z dvajset na sto ljudi, obrtniško vodenje zamenjal s korporativnim.