Eksperiment

Včasih se zgodijo v politiki presenetljive reči. Avstrija je po dolgih pogajanjih, ki so sledila jesenskim parlamentarnim volitvam, dobila novo vlado. Voditelja ljudske stranke Sebastian Kurz in zelenih Werner Kogler sta na novoletni dan objavila, da sta dosegla dogovor. Izid je bil pričakovan, in vendar je Avstrija edina v Evropi, kjer je pravkar prisegla koalicijska vlada te vrste – konservativcev in zelenih. Zanimiva inovacija za Evropo in za samo Avstrijo, ki s tem postaja pozornosti vreden politični laboratorij.



»Želimo pokazati, da je mogoče hkrati braniti okolje in meje,« je izjavil novi kancler, še zmeraj rosnomladi Kurz, najmlajši evropski ministrski predsednik, do nedavnega je nespodobno kohabitiral s skrajno desnico. Toda afera Ibiza je raztreščila svobodnjaško stranko Heinz-Christiana Stracheja, povezava te vrste je postala nehigienična; v ozadju je ostala tudi možnost velike koalicije, tradicionalne zveze s socialdemokrati, ki so še vedno druga najmočnejša politična stranka v državi, vendar povsem nemočna. Predvsem pa se je avstrijska politična krajina tisto septembrsko nedeljo radikalno preoblikovala, volitve so prinesle svežino, vsi upi in pričakovanja so bili usmerjeni v koalicijo z zelenimi, ki imajo skupaj z ljudsko stranko v novem parlamentu udobno večino. Sebastian Kurz je prisluhnil volilnemu telesu, malone vsak četrti volivec je dal svoj glas ali zelenim ali stranki Neos, odločil se je za nekaj novega, izbral neuhojeno pot. Avstrija postaja najbolj ekološka država v Evropi.

Novo smer še posebej pozorno spremlja sosednja Nemčija, kjer so zeleni nadvse priljubljeni, medtem ko podpora socialdemokratske stranke, koalicijske partnerice Angele Merkel, dosega najnižjo točko. Če bo konservativno-zelena formula delovala v Avstriji, bo to pomemben znak za celotno evropsko politiko, in za Nemčijo še posebej. Po odhodu aktualne kanclerke si je težko predstavljati kako vlado, ki ne bi vključevala zelenih – če že ne bo imela kanclerja iz njihovih vrst.

Zeleni tako prvič vstopajo v avstrijsko zvezno vlado, njeno glavno vodilo postaja »ekologizacija«. »Povezali smo ekonomijo in ekologijo, to je nov svet in je zelene barve,« je navdušen Kogler. Okoljski načrti so drzni: Avstrija hoče postati ogljično nevtralna do leta 2040, kar je deset let pred ciljem Evropske unije, od leta 2030 naj bi pridobivala elektriko samo iz obnovljivih virov energije. Na področju okolja želi biti zgled Evropi, načrti vlade so ambiciozni, edinstveni. Detajle ureja dogovor na več kot tristo straneh.



Voditelj zelenih je na nedavnem kongresu v Salzburgu pozval delegate, naj opustijo pomisleke o naravi koalicije in dajo prednost raje vsebini: ukrepanju proti podnebnim spremembam, večji transparentnosti vlade in razširitvi pravice do dostopa informacij javnega značaja, zmanjševanju revščine, še posebno med otroki, ženskami, starejšimi. Povedal je, da so v večmesečnih pogajanjih izoblikovali tudi načrt za davčno reformo leta 2021, ki v ospredje postavlja okoljsko zaščito in davčne obremenitve za onesnaževalce. »Veliki, težki dizelski enoprostorci bodo postali dražji,« je komentiral Kogler. Triindevetdeset odstotkov delegatov stranke, plebiscitarna večina, je potrdilo koalicijo.



V novem vladnem kabinetu – prvem, v katerem so ženske v večini, prvem, v katerem je ministrica, ki prihaja iz priseljenske družine – so med štirinajstimi ministri štirje iz vrst zelenih, med drugim prevzemajo novo »superministrstvo« za infrastrukturo, ki vključuje okolje, energetiko, transport in tehnologije, ter resor za pravosodje. Čeprav sta Kogler in Kurz pred »zahtevnim sodelovanjem« izrazila optimizem, pa v povezavi med konservativno stranko, tradicionalno zastopnico kapitala, in progresivnimi zelenimi, ki se zavzemajo za bolj odprto priseljensko politiko, zeva veliko programskih razlik in ostaja nemalo kontroverz, ena in druga imata tudi različni politični kulturi. In očitna ostaja razlika v razmerjih moči, ljudska stranka ima v parlamentu 70 poslanskih sedežev in je prevzela najpomembnejša ministrstva, zeleni 26. Šibkost oziroma podrejenost slednjih je neizogibna.

In Kurz je nedvoumen. »Migracije ostajajo središčna točka moje politike,« je povedal kancler. Prav tako ostajajo med prioritetami ohranitev avstrijske identitete, nasprotovanje prerazporejanju prišlekov znotraj meja Evropske unije, poleg tega uvajajo varnostni pripor za prosilce za azil, ki naj bi bili nevarni, in akcijski načrt za boj proti ekstremizmu. V koalicijskem dogovoru je še prepoved naglavnih rut za dekleta do 14. leta starosti in boj proti »političnemu islamu«, kar je stara ideja nekdanje koalicije s skrajno desnico. Vladni stranki vztrajata, da so jedro sporazuma njune volilne obljube: na eni strani trdoroka politika do priseljevanja, zniževanje davkov in uravnotežen proračun za ljudsko stranko in na drugi večja transparentnost, davčne reforme in okoljske prioritete za zelene. Ti so dosegli veliko na področju ekologije, pri socialnih vprašanjih in predvsem pri migracijah sprememb ni pričakovati.



Taktično spretni Kurz si je torej zagotovil vnovično vrnitev na oblast, medtem ko zeleni prisegajo na ambiciozno okoljsko agendo, ki jo med drugim omogočajo tudi naravne danosti gorske Avstrije v zvezi z obnovljivimi viri energije kakor tudi že izgrajena prometna infrastruktura. V koalicijskem sporazumu je med okoljskimi ukrepi tudi sprememba dajatev na letalske vozovnice, saj je ravno množični, nizkocenovni turizem in logika, da ljudje potujejo, ker pač lahko, med pomembnimi dejavniki povečevanja ogljičnega odtisa. Dajatve so zdaj znašale med 3,50 in 17,50 evra na potnika, odvisno od dolžine leta, nova obdavčitev bo enotna stopnja v višini 12 evrov, kar de facto pomeni zvišanje. Poleg milijardnih investicij v javni transport in znižanj cen prevozov z vlaki zeleni zahtevajo tudi ekološki pristop pri povečanju cestnin za tovornjake, to je soodvisnost cene s količino emisij.



Nova dunajska koalicija v političnem smislu prinaša pomembno invencijo in pomenljivo sporočilo. Stranki sta pustili ob strani ideološka razhajanja in se jima je, ne glede na siceršnje globoke razlike, uspelo dogovoriti o programu. To je novost in korak naprej. Sebastian Kurz je s premikom od radikalne desnice k ekologistom pokazal, da razume zeitgeist. Zdaj bo treba še počakati, kako se bo vedel v novi koaliciji – v prejšnji je bil brez skrupul, svobodnjakom je dopustil vse in še več, ni znal ohraniti sredinske identitete konservativne ljudske stranke – in kako velikodušen bo do zelenih.

V Avstriji se po sedmih mesecih končuje dolga kriza, ki je zazijala po škandalu Ibiza, odpira se novo poglavje, zanimivo bo, kako se bodo na oblasti obnesli zeleni. V širšem evropskem kontekstu pa gre za širšo energetsko dilemo, najbolje čitljivo v Nemčiji. Odpoveduje se je tako jedrskim elektrarnam kot termoelektrarnam, poraba energije se povečuje, obnovljivi viri zadoščajo za samo kakih 40 odstotkov električne porabe, piše novinar Zeita Jochen Bittner. Zeleni pa nimajo odgovora, kako naprej.