En korak v pravo smer

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je v zadnjih dveh letih prišla pred zid in tega se ljudje zavedajo bolj, kot so se politika, torej stranke opozicije, koalicije in predvsem vlada skupaj. Toda nezadovoljstvo ljudi se je umikalo upanju, ki so ga polagali v ukrepe nove pojanševske vlade. Začelo se je z zakonom o RTV in priča so bili Janševemu zakonodajnemu manevru, ki je v letu dni ljudem dokazal, da niti vlada niti koalicija na svojem skeletu nimata toliko mišic, da bi preplezali zid, ki ga 24 ur na dan in 7 dni na teden pred demokracijo države zida Janša.Če je kaj lahko dobra novica, je ta, da je nekdo v parlamentu vložil novelo zakona za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim so zasebne zavarovalnice vdirale v državno-javni zdravstveni sistem.