Ena sama Evropa

V času, ko mukoma gledamo, kaj se dogaja na severu Italije, v Milanu in okolici, najbolj smrtno tih in mračen je Bergamo, se kaže spomniti, kako zelo smo povezani. Ločujejo nas samo črte, ki predstavljajo meje. Čeprav razmišljamo v logiki nacionalnih držav, te obstajajo samo zadnjih dvesto let. Povezanost še nikoli ni bila tako očitna, vsaka kriza nam ponovno kaže, da smo – en sam svet. In da nas lahko reši samo solidarnost.Tudi Evropa je že od nekdaj ena sama. Posebej to velja za obrobje Alp od Padske nižine do Ljubljanske kotline. Močno nas povezujejo kulturne niti, iz pokrajine Bergamo v Lombardiji prihajajo številni ...