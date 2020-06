FOTO:Enakost, ne glede na raso, vero. Načelo, po katerem živijo še danes

Prvič so zarenčali leta 1980 v Idriji. Lajali so dve leti in tako bliskovito, kot so se rodili, tudi utihnili. Kuzle, punk bend, ki je v dveh letih obstoja nanizal med 40 do 60 komadov, letos obeležuje okroglo obletnico. Zdi se, da so prav danes bolj popularni kot kdaj prej.Krilatica nekdanjega člana Dušana Moravca, da so bili v svojem bistvu vedno ljubezenski bend – čeprav na prvi prisluh tega od najstnikov v usnjenih jaknah in s sončnimi očali na nosu ne bi pričakovali –, je na mestu. Bistvo njihove zgodbe je bil vedno kritičen pogled na svet, ki so ga vtkali v besedila, a v različne kontekste postavljali predvsem odnos med ...