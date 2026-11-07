Enakost spolov ni bila uradno nikoli del procesa gradnje miru

Človeške in gospodarske posledice vojne v Bosni in Hercegovini so vidne še danes. Pri prizadevanjih za gradnjo družbenih sistemov, ki jih je pred več kot tridesetimi leti spodkopala vojna, imajo feministične iniciative pomembno vlogo, saj opozarjajo, kako bistveno je v procese miru in obnove vključiti ženske. Feministični pristopi k spravi ne poudarjajo le pomena konca nasilja, temveč tudi – ali predvsem –, kako čim prej in čim bolj celovito odpraviti neenakosti in ustvariti družbo, v kateri bodo imele ženske pri oblikovanju miru enakovredno vlogo kot moški.

»Da so mirovni proces v BiH vodili moški, ki so imeli orožje, je pomenilo, da vprašanja, pomembna za okrevanje ljudi (in ne oblasti), večinoma niso bila obravnavana ali pa so bila obravnavana slabo. To je imelo resne posledice za vsakdanje življenje, v katerem poskušamo ohraniti mir oziroma preprečevati, da bi se nasilje razširilo,« je opozorila feministična aktivistka iz Bosne in Hercegovine Nela Porobić Isaković.