Energetika je v precej zoprni časovni zanki

V nadaljevanju preberite:

Eles je med najbolj inovativnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, ki se v Evropi združujejo v ENTSO-E. Uroš Salobir je junija letos prevzel doslej najvišjo funkcijo slovenskega predstavnika. Postal je predsednik odbora za raziskave, razvoj in inovacije, ob tem pa podpredsednik uprave ENTSO-E.

Prevzeli ste položaj v upravi Evropskega združenja sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO-E). Trenutek je zelo poseben, energetika se najhitreje spreminja.

Uprava ENTSO-E je izvršilno telo. Usmerja praktično vse pomembne aktivnosti, ki jih organizacija izvaja kratko- in dolgoročno. ENTSO-E je za Eles in stabilnost električnega sistema Slovenije ključna mednarodna organizacija. V upravo sem prišel kot vodja odbora za inovacije, torej predstavljam člen, ki se zavzema za spremembe oziroma za novosti. Pri tem je treba ves čas gledati obe plati. Operaterji elektroenergetskih omrežij smo pristojni za to, da podpremo zeleni prehod, kar je prioritetna naloga za prihodnost, hkrati pa ostajamo skrbniki stabilnosti sistema sedanjosti.