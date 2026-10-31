Enostavno ne moremo sprejeti tega, da se pomen pravne države manjša

Slovensko sodstvo čaka leto velikih sprememb. Že januarja bo prišel enovit sodnik, kmalu zatem še nov sistem za pregon najhujših oblik kriminala in korupcije. Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož je priznal, da spremembe ne bodo preproste in da sodstvo na nekaterih področjih zamuja. Predvsem pri digitalizaciji in komunikaciji z javnostjo. Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož je, ko gre za sodstvo, optimist. Prepričan je, da je slovenska pravna država še vedno na varni strani in da je mogoče sodstvo z več odprtosti, učinkovitosti in premisleka premakniti naprej. Opozarja na pomembno razliko, ki se v javnih razpravah pogosto izgubi: treba je razlikovati med sodnikovo neodvisnostjo in sodnikovo neodgovornostjo. Prav tako izpostavlja nevarnost pri retoriki, ki ruši zaupanje ljudi v ...