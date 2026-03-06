Pravijo, da uničujejo jedrski program, bombardirajo pa šolo za deklice

Iransko mestece Minab leži nekaj kilometrov od Hormuške ožine, geografske točke, prek katere plujejo ladje z nafto in zemeljskim plinom. Minab šteje kakšnih 70.000 duš. Je nekoliko manjši od Maribora, nekoliko večji od Celja. Prek Hormuške ožine se steka četrtina svetovnega morskega tovora nafte in kakšna petina morskega tovora utekočinjenega zemeljskega plina. Ko so združene izraelske in ameriške zračne sile začele bombardirati Iran, da bi likvidirale versko, politično in vojaško oligarhijo, je več projektilov zadelo Minab.

Zakaj Minab? Zato, ker je v njem ena od kopenskih mornariških postojank Iranske revolucionarne garde. Sile, ki jim poveljujeta Benjamin Netanjahu in Donald Trump, so med bombardiranjem mesteca, ki leži ob geostrateški morski ožini, zadele dekliško šolo. Osnovno šolo, poimenovano Dobro drevo. Številne iranske šole nosijo ime Dobro drevo. V islamu je drevo simbol – simbol ukoreninjenosti, simbol rasti. Znanje so sadeži tega drevesa. Pokol v dekliški osnovni šoli, ki se je zgodil med prvim dnevom operacije Epski bes, je bil kataklizmičen. Projektili so pobili več kot 150 deklic, starih med sedem in dvanajst let, osebje šole, učiteljski kader.