FOTO:Esej o ovaduštvu

V soboto, 9. maja, je dan osvoboditve, dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Na ta dan so tudi v Ljubljano, naše glavno mesto, vkorakale zmagovite slovenske partizanske enote; na čelu 10. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade je bil njen komisar, ki nas je pred kratkim zapustil, ugleden partizanski in povojni voditelj dr. Marko Vrhunc. V mestni hiši, na mestu, kjer je danes spominska plošča, je razvil slovensko zastavo z rdečo zvezdo. Plošča je vsem na očeh pred vhodom v prostore župana Ljubljane Zorana Jankovića, njegovih sodelavk in sodelavcev. Takrat sta mesto in Slovenija po dolgih štirih letih okupacije zadihala s ...