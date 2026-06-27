ESG je postal najbolj nepotrebna birokratska ovira

Države, ki poskušajo podaljševati življenjsko dobo in vpliv fosilnih goriv, tvegajo resen razvojni zaostanek.

Zadnja leta so analitiki na vse pretege poudarjali pomen spoštovanja ESG, treh črk, za katerimi se skrivajo zaveze skrbi za okolje, spoštovanje socialno ozaveščenega družbenega življenja in dobrega korporativnega upravljanja. Toda letos so te tri črke poniknile iz besednjaka upravljavcev naložb. Ko sem pred dnevi na eni od predstavitev naložbenih strategij postavil preprosto vprašanje, kaj se je zgodilo z ESG, je bil prvi odziv pravzaprav smeh, takoj zatem pa skopa razlaga, da vlagatelji iščejo donose. V letu, polnem nemirov in nepričakovanih obratov, so se močno spremenile tudi naložbene politike in prioritete. Upravljavci zrejo v prihodnost in dobičke, ki jih bodo prinesli uspehi jutrišnjega dne. V tem času je poročanje o zavezah ESG najbolj nepotrebna birokratska ovira. Toda velika ...