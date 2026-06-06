Evropa in svet, v katerem vladata le še sila in moč

V svetu brez pravil, kjer je človek človeku volk, vojaško superiorne države ignorirajo veljavnost pravnih doktrin in jih razglasijo za zastarele.
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Septembra 2025 sta se v New Yorku srečala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump. Protokolarna podrobnost: sestanek je bil okrašen z dvema ameriškima zastavama, evropska pa ni bila izobešena.
Foto Brendan Smialowski/AFP
Evropski politični mainstream že dobri dve desetletji stoično spremlja razpadanje mednarodnega reda, vzpostavljenega po drugi svetovni vojni, in kaotično nastajanje novega. Pisatelj Ernest Hemingway je za podobne procese napisal, da ti nekaj časa tečejo postopoma, potem pa nenadno eskalirajo v bankrotu: se pravi, da svet ostane brez pravil. Tega po Thomasu Hobbesu iz 17. stoletja predstavlja družba, v kateri je človek človeku volk – homo homini lupus.
V svetu brez pravil, kjer je človek človeku volk, vojaško superiorne države – temu smo danes znova priča – ignorirajo veljavnost pravnih doktrin in jih razglasijo za zastarele. Med njimi so samoodločba narodov (ljudstev), suverena enakost držav, prepoved uporabe ali grožnje s silo, načelo neintervencije v notranje zadeve držav, dolžnost, da ...
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