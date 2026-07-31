Evropa je izgubila prihodnost. Slovenija je ne sme

Razlaga, da je kitajski gospodarski vzpon povezan s ceneno delovno silo, je zgrešena. Kitajsko vodstvo je pred več kot dvema desetletjema sprejelo strateške odločitve o jedrih prihodnje gospodarske rasti. Evropa je po koncu hladne vojne postopoma opustila aktivno industrijsko politiko in stavila na prepričanje, da bodo odprti trgi, konkurenca in zasebne investicije sami po sebi ustvarjali tehnološki napredek in gospodarsko prestrukturiranje. Ko je Francis Fukuyama leta 1992 objavil znamenito knjigo Konec zgodovine in poslednji človek, se je zdelo, da je njegova teza povsem skladna z razmerami tedanjega časa. Razpad Sovjetske zveze, združitev Nemčije, širitev Evropske unije in nesporna gospodarska ter vojaška prevlada ZDA so ustvarjali vtis, da je liberalna demokracija postala univerzalni ...