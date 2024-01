Evropa je prepričana, da bo postala prva rastlinojeda velesila

V nadaljevanju lahko preberete:

Začel je pri tedniku italijanske komunistične mladine, od leta 2021 piše za Corriere della sera. Najdlje je pisal za dnevnik La Repubblica. Njegovo mnenje šteje pri tistih, ki nekaj štejejo. Letnik 1956. Italijanski novinar in družboslovni pisec. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil namestnik urednika osrednjega gospodarsko-finančnega dnevnika Il Sole 24 Ore. Med letoma 1997 in 2021 je bil dopisnik dnevnika La Repubblica. Na vprašanje, v kakšno kondiciji so danes Združene države Amerike, odgovarja: »ZDA nedvomno ostajajo prva ekonomska velesila sveta in razumno je pričakovati, da bodo še dolgo. Kitajski preskok se kar naprej prelaga. Marsikdo celo dobiva občutek, da ga nikdar ne bo. Vojna v Ukrajini prinaša precejšnje potrditve razlogom za ameriško nadvladje. Nobena od konkurenčnih velesil, ne EU niti Kitajska in še manj Rusija, ne zmore obvladati celotnega strateškega štirikotnika, na katerem sloni ameriška premoč: univerzalna valuta, energetska samozadostnost, tehnološki primat, demografska rast. Kitajska se na področju naprednih tehnologij dviga, a ne dovolj. Peking se že leta trudi ohladiti hegemonijo dolarja, kar mu je nedavno deloma uspelo s tem, ko je v svojo denarno sfero in plačni sistem pritegnil Rusijo in še nekaj držav v razvoju. V bistvu precej neuspešno, bi rekel: svetovna vloga dolarja sloni na finančnem trgu bajnih razsežnosti, tekočem kot olje, predvsem pa na pravni državi, ki ščiti upnike in investitorje.«