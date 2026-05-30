Evropa je zaposlena sama s sabo. Ne razume dogajanja v Srbiji

Veliki shod v podporo gibanju srbskih študentov, ki je 23. maja vnovič napolnil ulice Beograda, je Evropo in svet spomnil, kako veliko Srbov nasprotuje oblasti predsednika Aleksandra Vučića. Kaj vse je narobe s to oblastjo, koliko je za sedanje stanje v Srbiji zaslužna Evropska unija, kaj se dogaja z vladavino prava v tej državi, kako se bo vse to končalo in še o marsičem smo se v Ljubljani pogovarjali s Tanasijem Marinkovićem.

Ustavni pravnik in profesro na pravni fakulteti v Beogradu je ustanovitelj in vodja neformalne skupine strokovnjakov, ki preiskuje ozadje tragične zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu prvega novembra leta 2024. Na veliko nezadovoljstvo režima Tanasije Marinković javno govori o povezavah med srbsko visoko politiko in organiziranim kriminalom.