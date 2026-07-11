Evropa med duhom Helsinkov in vrnitvijo politike moči

Zbornik Od Helsinške sklepne listine do GO! 2025 tematizira prelomna zgodovinska dogodka, ki sta potekala pred dobrega pol stoletja. Evropa svojih največjih dosežkov ni ustvarjala takrat, ko je prevladovala politika moči, ampak takrat, ko je zmogla graditi zaupanje. Le nekaj dni pred 51. obletnico podpisa helsinške sklepne listine in nekaj mesecev pred 51. obletnico osimskih sporazumov se utegne komu zazdeti, da gre ob izidu zbornika Od Helsinške sklepne listine do GO! 2025 predvsem za obujanje pomembnih zgodovinskih dogodkov. Toda ob prebiranju prispevkov slovenskih in italijanskih diplomatov ter akademikov se nehote zastavlja drugačno vprašanje: ali Evropa danes še verjame v načela, na katerih je pred več kot pol stoletja začela graditi svojo povojno varnostno in politično ...