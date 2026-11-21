Po porazu na kongresnih volitvah se je usmeril v mednarodno politiko, podobno so počeli mnogi ameriški predsedniki pred njim. Čeprav je Donald Trump lame duck, predsednik, ki se poslavlja, ima še vedno pooblastila v zunanji politiki in še vedno goji imperialne ambicije. Posvetil se je diplomaciji na najvišji ravni: z Rusijo se velikopotezno pogaja o Ukrajini in Evropi, ta teden se je udeležil tristranskega vrha s Xi Jinpingom in Vladimirjem Putinom v kitajskem Shenzhenu. To je prvo srečanje voditeljev Združenih držav, Kitajske in Rusije, ki »odločajo o usodi sveta«.