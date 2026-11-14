Evropa na ulicah. Lahko zavre tudi v Sloveniji?

Ko se je Španka María del Carmen Abascal leta 1998 po 34 letih dela v farmacevtski družbi, kjer je bila zaposlena kot tajnica upravnega odbora, upokojila, si najbrž ni predstavljala, da jo bo čez 27 let poznal ves svet. Sedeminosemdesetletno Maricarmen, kot so jo klicali, so namreč konec septembra letos prisilno izselili iz stanovanja v madridski soseski Ibiza, kjer je živela tako rekoč vse življenje in je redno plačevala najemnino. Investicijski sklad, ki je kupil njeno stavbo, ji je najemnino namreč zvišal s 500 na več kot 2600 evrov, česar s svojo pokojnino ni več zmogla plačevati. Njena izselitev je v Španiji sprožila množične proteste. Maricarmen je postala simbol španske stanovanjske krize. Najemnine v Madridu so se po navedbah medijev v zadnjem desetletju podvojile. Podjetje ...