Evropa nima več izhoda, zato Kitajski postavlja ultimat

Xi Jinping je že zdavnaj doma, toda po zasedanju z Donaldom Trumpom se na Kitajskem pripravljajo na novo pomembno srečanje. Tokrat bodo gostitelji v Pekingu, kjer pričakujejo Maroša Šefčoviča, evropskega sekretarja za trgovino.

»Na prvi pogled se zdi, da je Šefčovič le eden od uradnikov, ki je na precej nižji ravni kot kakšen predsednik ali premier, vendar je tisto, kar se bo v Pekingu dogajalo 8. in 9. oktobra, zelo pomembno,« je razlagala Zorana Baković. »Evropska unija se je odločila, da Kitajski postavi ultimat, naj do konca oktobra sprejme evropske zahteve, ki se nanašajo na zelo povečan trgovinski presežek Kitajske oziroma velik primanjkljaj Evropske unije.«

Za kaj točno gre? »Evropski primanjkljaj je v primerjavi s Kitajsko od leta 2024, ko je znašal 306 milijard evrov na leto, narasel na več kot 400 milijard na leto. To pomeni, da imamo vsak dan več kot milijardo evrov primanjkljaja v trgovinskem poslovanju s Kitajsko.«

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V Evropi smo močno zaostali

Evropska komisija je pripravila osnutek sporazuma o trgovini in investicijah ter pričakuje, da ga bo Kitajska podpisala. »Ključna je zahteva, naj Kitajska prostovoljno omeji izvoz in uravnoteži trgovanje. Nihče v Evropi ne pričakuje, da se bo ravnotežje vzpostavilo na ena proti ena, vendar vsaj toliko, da velik izvoz kitajskega blaga ne bo več dušil evropske industrije.«

Veliko vprašanje je, kako Kitajska sploh lahko prostovoljno omeji izvoz. »V praksi bi to pomenilo, da bi uvedli kvote, toda Kitajska se sklicuje na članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji, ki kvot ne dopušča.«

Kitajska z druge strani poziva Evropo, naj izboljša svojo učinkovitost. »Kitajci nas vztrajno obtožujejo, da želimo ustaviti kitajsko proizvodnjo samo zato, ker smo v Evropi zaostali v tehnološkem razvoju, raziskavah in inovativnosti. Zato pozivajo Evropo, naj se raje ukvarja z inovacijami in razvojem, ne pa z odpravljanjem tveganj.«

Kakšen nasvet bi dobil pred odhodom na Kitajsko

V podkastu poslušajte še, kakšne alternative sploh ima Evropa, če pogajanja s Kitajsko ne bodo šla po načrtu, in kako je možno, da država z 1,4 milijarde ljudi ustvari toliko presežkov, da jih domači trg ne more porabiti.

In tudi, kako naj se Evropa znajde v trikotniku velesil med ZDA, Rusijo in Kitajsko. Zadnje vprašanje v podkastu pa je, kaj bi evropskemu sekretarju Šefčoviču svetovala Zorana Baković, če želi doseči, da Kitajska izpolni evropske zahteve.