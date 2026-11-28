Svet se v zadnjih letih hitro spreminja. Združene države Amerike in Kitajska tekmujejo za gospodarsko, tehnološko in geopolitično prevlado, druge države pa se vse pogosteje znajdejo pred vprašanjem, na katero stran naj se postavijo. Moč izgubljajo mednarodne ustanove in pravila, ki so po drugi svetovni vojni omogočila desetletja razmeroma uspešnega sodelovanja med državami. Spoštovanje mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, ki se je še pred nekaj desetletji zdelo nekaj samoumevnega, danes ni več tako samoumevno.