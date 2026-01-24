Evropa piše strategije, Kitajska jih izvaja – zato postaja arhitekt novega reda

Raziskuje predvsem digitalne politike, populizme in transformacije javne sfere, toda v zadnjem času se vse pogosteje dotika tudi vprašanja Kitajske in njenega naraščajočega vpliva na globalni politični sistem.

Čeprav Paolo Gerbaudo ni klasični geopolitik, temveč je predvsem analitik digitalnih tehnologij in njihovega vpliva na politično organizacijo, njegova razmišljanja ponujajo pomembne uvide v to, kako Kitajska preoblikuje svetovni red s pomočjo tehnološke moči, državnega kapitalizma in digitalnega nadzora.

V knjigi The Great Recoil ugotavlja, da globalizacija prehaja v novo fazo, v kateri se države vračajo v središče političnega in gospodarskega odločanja. Ta preusmeritev je po njegovem logičen odziv na krize zadnjega desetletja: finančno krizo, pandemijo in zmanjšanje zaupanja v liberalne institucije. Kitajska je v tej tranziciji ena od ključnih akterk, saj že dolgo zagovarja model, ki združuje tržne mehanizme z močno državno intervencijo. Ta model je po Gerbaudovih ugotovitvah privlačna alternativa za številne države globalnega juga. Obenem digitalno infrastrukturo in spletni ekosistem Kitajske, čeprav sta organizirana kot del širšega sistema družbenega nadzora, razume kot alternativen digitalni imaginarij, ki ga mnoge države opazujejo z zanimanjem, predvsem tiste, ki iščejo sredstva za stabilizacijo oblasti v času naraščajoče politične polarizacije.