Evropska politika je brezupno prazna. Ni sposobna reševati problemov

V intervjuju preberite:

Razlaga svoje gledanje na Palestino, ki je pogojeno z izkušnjami iz preteklosti. Pravi, naj Slovenija ne obravnava Melanie, kot da je naša predstavnica v Beli hiši.

Živimo v času mednarodnega kaosa. Je to interregnum, v katerem stari liberalni red umira, novi pa se še ne more roditi?

Citirate Gramscija, ki pravi, da je najbolj nevarna situacija takrat, ko je staro umrlo, novo pa še ni rojeno. Takrat se pojavijo pošasti. Diagnoza Gramscija, ki je s svojimi mislimi artikuliral stvari, na katere moramo biti pozorni danes, je aktualna že nekaj časa in bo verjetno še nekaj let. To je nevaren interregnum, stvari lahko uidejo iz rok: tudi to, kar počne Izrael v Gazi in na Zahodnem bregu, je izrazito povezano z interregnumom.