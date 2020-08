FOTO:Evropska proračunska pogajanja in ozadje slovenskega uspeha

Ob ugodnih ocenah izkupička Slovenije na evropskih proračunskih pogajanjih za obdobje 2021–2027 in razpravah o čim boljšem izkoristku pridobljenih sredstev za prihodnji gospodarski razvoj se velja ozreti na prehojeno pot, ki je do dobrega rezultata pripeljala.Uspeh na evropskih proračunskih pogajanjih za obdobje 2021–2027 je več kot le posledica zadnjega maratonskega zasedanja evropskega sveta. K njemu sta precej prispevala dveletno delo strokovne skupine, ki je v bolj ali manj nespremenjeni sestavi delovala v obdobjih treh različnih vlad, in delovanje slovenske diplomacije v vseh fazah pogajanj. Podobna skupina je sodelovala že ...