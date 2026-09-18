Evropa je po desetletjih dobila državnika – a prihaja iz Kanade

Koliko časa je minilo od trenutka, ko je imela Evropska unija zadnjega državnika? Več kot dve desetletji? Tri, štiri desetletja? Nekoga z vizijo, nekoga z integriteto, nekoga, ki mu je mogoče zaupati? Nekoga, ki ima tisti neoprijemljivi »nekaj več«? Zgodilo se je nekaj nepričakovanega. V sredo, 16. septembra, je predsednica evropske komisije napovedala, da bo Kanada postala pridružena članica Evropske unije. Dan pozneje je kanadski premier Mark Carney nastopil v evropskem parlamentu. Nastopil je kot državnik. Po desetletjih je Evropska unija dobila državnika – predsednika vlade Kanade, pridružene članice EU. Carney je Evropo nagovoril v francoščini in angleščini, dodal je nemški citat. Politik, ki prihaja iz države, ki ima v zastavi javorjev list, je govoril o neki drugi rastlini, o ...