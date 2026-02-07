Evropski komisar za obrambo: Kar ZDA zahtevajo od Evrope, je precej racionalno

Stara celina je gospodarsko dovolj močna, da bi lahko prevzela več odgovornosti za svojo obrambo, tako kot to od nje pričakujejo ZDA, je prepričan Andrius Kubilius, evropski komisar za obrambo in vesolje. »Moramo razviti svoje zmogljivosti in tudi pogledati, kako lahko nadomestimo ameriške, ko bo to potrebno,« je povedal v intervjuju za Sobotno prilogo med obiskom v Ljubljani.

Evropi je pretekli mesec uspelo rešiti spor glede Grenlandije z ZDA. Kaj je bila za vas glavna lekcija te krize?

Stališče Evropske unije je bilo zelo jasno, enotno, tako glede gospodarskih vprašanj, torej carinskih vprašanj, kot tudi na splošno glede politične podpore Danski. In mislim, da je to bil glavni razlog, zakaj se je na koncu predsednik Donald Trump odločil omiliti svoje stališče. Morda smo priče neki novi normalnosti. Nepričakovane odločitve ali izjave predsednika Trumpa se ponavljajo od časa do časa. In dobro je, da najdemo način, kako to omiliti, denimo, z osebni stiki. V tem primeru je dobro delo opravil generalni sekretar Nata Mark Rutte. V drugih primerih so bili v tej vlogi finski predsednik Alexander Stubb ali italijanska premierka Giorgia Meloni ali kdo drug. Temu vidiku se res posvečamo.