Evtanazija, demokracija in zaščita šibkejših

Na širokem polju konca življenja se prepletajo številna strokovna in etična vprašanja. Zdravniki še zdaleč nismo edini, ki o tem razmišljamo in se zelo dobro zavedamo, da moramo prisluhniti tudi drugim. Najprej so tu seveda hudo bolni, ki jih naše pogosto preveč akademsko odmaknjene razprave najbolj osebno zadevajo. V krogu pogovora o koncu življenja so naše sodelavke s področja zdravstvene nege in seveda tudi sociologi, filozofi, teologi, socialni delavci. Prav je, da tu omenim tudi politiko, četudi z zadržkom: stališča do ukrepov ob koncu življenja naj ne vodijo v populistično nabiranje političnih točk.